Sky Inclusion Days 2025 | Diversifind è l' ora del talento

Il 3 giugno, il Teatro Dal Verme di Milano si fa palcoscenico per l’inclusione: torna il Sky Inclusion Days! Con il patrocinio del Comune, questo evento celebra la diversità e promuove un dialogo aperto tra esperienze uniche. In un'epoca in cui la collaborazione è fondamentale, scopriremo come il talento risieda nelle differenze. Non perdere l’occasione di essere parte di un cambiamento che coinvolge tutti noi!

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell’evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l’ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, tra reale e digitale per diffondere il cambiamento. In particolare la giornata di oggi, martedì 3 giugno, è dedicata agli Sky Inclusion Days. Dopo il calcio femminile Francesca Vecchioni, Presidente Fondazione DiversityLab e Pasquale Quaranta, Diversity Editor Gruppo Gedi, parleranno di Diversifind: una piattaforma che collega i talenti sottorappresentati alle opportunità professionali nel settore dell'entertainment. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sky Inclusion Days 2025: Diversifind, è l'ora del talento

Leggi anche Sky Inclusion Days, a Milano due giorni di dibattiti, interviste e approfondimenti - Sky Inclusion Days a Milano è un evento dedicato a esplorare i grandi cambiamenti sociali in corso, favorendo dibattiti e interviste.

Su questo argomento da altre fonti

Sky Inclusion Days 2025, A un metro dal traguardo

Scrive tg24.sky.it: Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell’evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l’ascolto reciproco di stori ...

Sky Inclusion Days 2025, Work in progress: lavoro per tutti

Segnala tg24.sky.it: Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell’evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l’ascolto reciproco di stori ...

Sky amplia il laboratorio carcerario a Opera

Lo riporta msn.com: Si espande il laboratorio carcerario di Sky presso la casa di reclusione di Milano-Opera, con l'ingresso di cinque nuovi detenuti, portando a 13 il numero totale delle persone coinvolte nel progetto.