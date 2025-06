Sky Inclusion Days 2025 dalle 10 la diretta dell' evento del 3 giugno

Preparati a un evento imperdibile: il 3 giugno, Sky Inclusion Days porterà sul palco i temi cruciali dell'inclusione e della diversità. In un momento in cui la società sta attraversando trasformazioni profonde, questa iniziativa si propone di stimolare il dialogo e il confronto tra idee. Scopriremo insieme come costruire un futuro più equo e consapevole, valorizzando ogni differenza. Non perdere l'occasione di essere parte del cambiamento!

Raccontare i grandi cambiamenti in atto, promuovere lo scambio di idee e il dialogo, analizzare il presente per guardare al futuro di una società più consapevole, realmente inclusiva e capace di valorizzare le differenze. Con questo spirito Sky Italia organizza due giorni di incontri e approfondimenti, Sky Inclusion Days e Sky TG24 Live In, che il 3 e 4 giugno vedranno il Teatro Dal Verme di Milano trasformarsi in un set d'eccezione. In particolare la giornata di oggi, martedì 3 giugno, è dedicata agli Sky Inclusion Days, con il patrocinio del Comune di Milano. La terza edizione dell'evento Sky porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l'ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, tra reale e digitale per diffondere il cambiamento.

