Il 3 giugno, il Teatro Dal Verme di Milano ospita la terza edizione degli Sky Inclusion Days, un evento imperdibile che celebra il potere della diversità e della collaborazione. In un'epoca in cui l'inclusione è più che mai centrale nel dibattito sociale, questa iniziativa dimostra come storie diverse possano unirci e ispirarci a costruire un futuro migliore. Scopri come il digitale può essere un ponte per il cambiamento!

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell’evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l’ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, tra reale e digitale per diffondere il cambiamento. In particolare la giornata di oggi, martedì 3 giugno, è dedicata agli Sky Inclusion Days. Aprono la giornata Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion and Bigger Picture Sky Italia e Gaia Romani, Assessora al Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Servizi Civici e Generali del Comune di Milano. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sky Inclusion Days 2025, Apertura

