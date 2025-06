Sky Inclusion Day due giornate a Milano dedicate al futuro

Il futuro è inclusivo e Milano lo celebra con l'Inclusion Day di Sky! Il 3 e 4 giugno, il Teatro dal Verme diventa il palcoscenico di un dialogo cruciale sui cambiamenti in atto nella società. Partecipando a dibattiti e interviste, scoprirai come le differenze possano trasformarsi in opportunità. Non perdere questa occasione per essere parte attiva di un trend che abbraccia l’umanità in tutte le sue sfumature!

Martedì 3 e mercoledì 4 giugno il Teatro dal Verme ospita l'evento 'Inclusion Day di Sky', una due giorni di dibattiti, interviste e approfondimenti dedicati ai grandi cambiamenti in atto, all'inclusività e alla valorizzazione delle differenze. L'evento è in diretta live sul canale 501 (Sky. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Sky Inclusion Day, due giornate a Milano dedicate al futuro

Segui queste discussioni sui social

Mission Driven Bank Fund invests in Grand.bank to support affordable homeownership and financial empowerment for underserved communities nationwide. Breaking barriers, building wealth. #Banking #Inclusion Leggi la discussione

@openjur Ich werde es nie verstehen, warum openjur so Menschenfeindlich ist.#bildbeschreibung :Bei Aufruf der Seite kommt eine Grafik, die einen Schieberegler enthält, mit dem ein Ausschnitt aus dem Bild in die richtige Position gedreht we… Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Sky Inclusion Day, due giornate a Milano dedicate al futuro

Segnala milanotoday.it: Sport, lotta al bullismo, cambiamenti in atto: al Teatro dal Verme una due giorni ricca di ospiti per affrontare insieme le sfide del domani ...

Sky Inclusion Days 2025, A un metro dal traguardo

tg24.sky.it scrive: Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell’evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l’ascolto reciproco di stori ...

Sky Inclusion Days 2025: Bullone, Briganti e B.Liver

Lo riporta tg24.sky.it: Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell’evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l’ascolto reciproco di stori ...