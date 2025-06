Sky amplia il laboratorio carcerario a Milano-Opera | opportunità di lavoro e reinserimento per i detenuti

Sky dà un'importante spinta al reinserimento sociale, ampliando il laboratorio carcerario nella Casa di Reclusione di Milano-Opera. Con l'inserimento di cinque nuovi detenuti, si aprono porte a nuove opportunità lavorative, un passo fondamentale in un contesto dove la rieducazione è cruciale. Questo progetto, nato in collaborazione con la cooperativa Officina dell’Abitare, dimostra come l'innovazione sociale possa trasformare vite e comunità. Scopri come il lavoro può essere un ponte verso un futuro migliore!

Si amplia il laboratorio carcerario Sky nella Casa di Reclusione di Milano-Opera con l’ingresso di cinque nuovi detenuti nel team di lavoro. La novità, presentata in occasione degli Sky Inclusion Days, rientra nel programma di collaborazione con la cooperativa sociale Officina dell’Abitare, con cui Sky nel 2022 ha avviato il progetto dedicato alle attività di estrazione. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky amplia il laboratorio carcerario a Milano-Opera: opportunità di lavoro e reinserimento per i detenuti

Segui queste discussioni sui social

Frente a una escasez de piloto, los vuelos suizos cancelan. ¿Es esto una señal de una tendencia europea más amplia? #aerolíneas #amplia #cancelan #escasez #Esto #europea #frente #los #más #piloto #señal #Suiza #suizos #tendencia #trabajos … Leggi la discussione

Google amplia infraestrutura limpa com energia solar para data centerscom/2025/05/19/google-amplia-infraestrutura-limpa-com-energia-solar-para-data-centers/ Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Sky Italia amplia il suo laboratorio carcerario nella casa di reclusione di Milano-Opera

Da key4biz.it: Si amplia il laboratorio carcerario Sky nella Casa di Reclusione di Milano-Opera con l’ingresso di cinque nuovi detenuti nel team di lavoro.

Sky Italia, ampliato il laboratorio carcerario nella Casa di Reclusione di Milano-Opera

affaritaliani.it scrive: Cavaleri (Sky Italia): "Un’iniziativa che negli anni ha saputo valorizzare l’impegno e il valore del lavoro svolto dalle persone detenute" ...

Sky Italia rafforza il laboratorio carcerario nella casa di reclusione di Milano-Opera

Segnala primaonline.it: Cinque nuovi detenuti si uniscono al laboratorio carcerario promosso da Sky Italia all’interno della Casa di Reclusione di Milano-Opera. Il progetto, nato dalla collaborazione con la cooperativa socia ...