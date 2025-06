Skincare e allenamento al mattino prove sul palco il post show per rilassarsi prima di dormire | tutto quello che non vediamo in una vita da popstar

Dua Lipa ci svela il dietro le quinte della vita da popstar nel suo tour mondiale Radical Optimism. Dimenticate i filtri e la patina glamour: la realtà è fatta di skincare mattutino, prove sul palco e routine notturne che includono anche un antiacido! Questo sguardo autentico alla sua giornata ci ricorda che anche le stelle hanno bisogno di prendersi cura di sé per brillare. Scopriamo insieme il vero lavoro che c'è dietro a ogni performance!

A ltro che vita patinata e filtri glamour: Dua Lipa ci accompagna in una giornata vera, fatta di skincare, prove sul palco, integratori, glitter, e perfino un antiacido prima di dormire. La popstar ha condiviso su Instagram un video girato durante la sua tappa a Monaco, parte del tour mondiale Radical Optimism, mostrando cosa significa davvero vivere «dalla mattina a mezzanotte». Ed è proprio questa frase – «Morning to midnight in München!!!» – che accompagna il post, diventato subito virale. Un dietro le quinte che svela la quotidianità di una delle artiste più amate al mondo.