Siria trovato corpo di uomo in abiti religiosi | forse è Padre Dell’Oglio

Un nuovo capitolo si apre nel mistero della scomparsa di Padre Paolo dell'Oglio, il gesuita impegnato in un instancabile dialogo tra culture. Il ritrovamento di un corpo in abiti religiosi in Siria riaccende i riflettori sulla drammatica situazione del paese e sul coraggio di chi ricerca la pace anche a rischio della propria vita. La sua storia è un potente richiamo all'umanità e alla speranza in tempi bui. Riscopriamo il valore del dialogo!

Padre Paolo dell'Oglio è un sacerdote gesuita che è scomparso il 29 luglio 2013 dal Nord della Siria, all'epoca occupato dallo Stato islamico. L'ecclesiastico si trovava in missione per trattare la liberazione di alcuni ostaggi, ma da quel momento si sono perse le sue tracce. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Siria, trovato corpo di uomo in abiti religiosi: forse è Padre Dell’Oglio

Leggi anche Siria, svolta choc sul caso della sparizione di padre Dall’Oglio: dopo tredici anni dal rapimento, trovato un cadavere in abiti religiosi all’interno di una fossa comune - Dopo tredici anni di mistero e speranza, la triste verità su padre Paolo Dall’Oglio riemerge dalle macerie della guerra in Siria.

Segui queste discussioni sui social

Siria, scoperti 19 sonagli per bambini di 4.500 anni fa: dalla città di Hama un tenero spaccato di vita quotidiana dell’età del Bronzo Elena Percivaldi Arriva dalla Siria una vivida testimonianza dell’amore dei genitori per i figli, che re… Leggi la discussione

Els islamistes estrangers que ajudaren a derrocar al-Assad ara es giren d’esquena al nou govern sirià #TheWashingtonPost #WashingtonPost #Síria Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Corpo di Padre Dall'Oglio trovato in una fossa comune vicino a Raqqa. Nunzio apostolico conferma

Riporta rainews.it: Le indicazioni sull'identificazione non sono ancora precise. Il gesuita romano era scomparso il 29 luglio 2013 nel nord della Siria all'epoca occupata dallo stato islamico, dove si era recato per trat ...

Siria, trovato il corpo di un religioso: "Potrebbe essere Padre Dall'Oglio"

Scrive iltempo.it: Il corpo senza vita di un uomo in abiti religiosi che si ritiene possa essere quello di Padre Paolo Dall'Oglio è stato ritrovato in una ...

Trovato in una fossa comune il corpo di Padre Paolo Dall’Oglio: era scomparso nel 2013

Da rainews.it: Il corpo sarebbe stato rinvenuto nei pressi di Raqqa, in Siria. La notizia è stata confermata dal nunzio apostolico a Damasco, cardinale Zenari: “Informato ieri sera” ...