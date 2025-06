Siria svolta choc sul caso della sparizione di padre Dall’Oglio | dopo tredici anni dal rapimento trovato un cadavere in abiti religiosi all’interno di una fossa comune

Dopo tredici anni di mistero e speranza, la triste verità su padre Paolo Dall’Oglio riemerge dalle macerie della guerra in Siria. Il suo corpo, rinvenuto in una fossa comune, segna non solo la fine di una ricerca disperata, ma anche un capitolo doloroso nella storia del conflitto siriano. Questo ritrovamento ci ricorda l'importanza di preservare la memoria dei desaparecidos e di continuare a lottare per la giustizia in un contesto di violenza e silenzio.

Dopo tredici anni di ricerche in tutta la Siria, sarebbe stato ritrovato il cadavere di padre Paolo Dall’Oglio. Il corpo del gesuita italiano, rapito nel 2013 da un gruppo di jihadisti dell’Isis e da allora scomparso nel nulla, sarebbe stato rinvenuto in una fossa comune nei pressi di Raqqa, in Siria. A darne notizia è il settimanale Oggi, in un articolo in cui si legge che la salma sarebbe stata identificata grazie agli “abiti religiosi che si ritiene possano appartenere a padre Paolo Dall’Oglio”. . 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Siria, svolta choc sul caso della sparizione di padre Dall’Oglio: dopo tredici anni dal rapimento, trovato un cadavere in abiti religiosi all’interno di una fossa comune

Leggi anche Trump vede al-Jolani e annuncia la svolta con la Siria: "Via tutte le sanzioni, ma riconoscete Israele" - Donald Trump segna una storica svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Siria, annunciando la revoca delle sanzioni in cambio del riconoscimento di Israele.

Segui queste discussioni sui social

Siria, scoperti 19 sonagli per bambini di 4.500 anni fa: dalla città di Hama un tenero spaccato di vita quotidiana dell’età del Bronzo Elena Percivaldi Arriva dalla Siria una vivida testimonianza dell’amore dei genitori per i figli, che re… Leggi la discussione

Els islamistes estrangers que ajudaren a derrocar al-Assad ara es giren d’esquena al nou govern sirià #TheWashingtonPost #WashingtonPost #Síria Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Siria nel caos, video choc di esecuzioni di massa contro alawiti

Lo riporta tg24.sky.it: Tre mesi dopo la fuga di Assad la Siria sembra essere ripiombata nel caos ... di corpi in abiti civili ammucchiati nel cortile di una casa, donne che piangono e uomini in abiti militari che ...

Siria, uccisi 600 combattenti curdi. La Turchia: «Avanti in ogni caso»

Da ilmessaggero.it: Sarebbe di almeno due morti e 11 feriti il bilancio di un nuovo attacco con colpi di mortaio lanciati dalla Siria contro il territorio ... «In una prima fase riporteremo a casa un milione di ...

Siria, e se accadesse a casa tua? L’esperimento choc di Save the Children in Inghilterra

Segnala video.corriere.it: Se quello che succede in Siria succedesse in Gran Bretagna. Ecco il video choc di «Save The Children» che ha ricreato le condizioni imposte dalla guerra (le scuole chiuse, la mancanza di cibo ...