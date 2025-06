Siria ritrovato il corpo probabilmente appartenente a Padre Paolo Dall’Oglio

È una notizia che colpisce il cuore e la mente: il corpo di un religioso in abiti sacerdotali rinvenuto in una fossa comune in Siria potrebbe appartenere a Padre Paolo Dall'Oglio, scomparso nel 2013. Questa scoperta riaccende i riflettori su un conflitto che ha stravolto milioni di vite e sull'eroismo di chi lotta per la pace. Un invito a non dimenticare le storie di chi ha dato tutto per gli altri.

Un corpo in abiti religiosi è stato rinvenuto in una fossa comune nei pressi di Raqqa, in Siria, e secondo fonti locali potrebbe trattarsi di Padre Paolo Dall’Oglio, il gesuita romano scomparso nel 2013 mentre si trovava nel nord del Paese per mediare il rilascio di ostaggi detenuti dallo Stato Islamico. A riferire l’informazione al settimanale Oggi è stato il vescovo di Qamishli, notizia poi confermata dal nunzio apostolico a Damasco, il cardinale Mario Zenari: «Sono stato informato ieri sera», ha dichiarato il rappresentante vaticano, sottolineando però che «le indicazioni sulla località del ritrovamento e sull’identificazione di Padre Paolo non sono ancora precise». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Siria, ritrovato il corpo probabilmente appartenente a Padre Paolo Dall’Oglio

Leggi anche Chi è Padre Paolo Dall'Oglio: il corpo del religioso forse ritrovato in Siria - Padre Paolo Dall'Oglio, un simbolo di dialogo e pace in un contesto di conflitto, potrebbe aver trovato tragicamente la sua fine in una fossa comune in Siria.

