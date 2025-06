Siria rinvenuto cadavere in una fossa comune | l' ipotesi che sia padre Dall’Oglio

In Siria, il rinvenimento di un cadavere in una fossa comune riaccende i riflettori sulla misteriosa scomparsa del gesuita Paolo Dall'Oglio, avvenuta nel 2013. Il vescovo di Qamishlie avanza l'ipotesi che possa trattarsi di lui, un simbolo della lotta per la pace e la giustizia. Questo episodio ci invita a riflettere sulla tragica eredità del conflitto siriano e sull'importanza di non dimenticare chi ha dedicato la vita agli

Aggiornamenti pubblicati da altri media

