Siria possibile ritrovamento del cadavere di padre Dall' Oglio Verifiche in corso

Il gesuita romano era scomparso il 29 luglio 2013 nel Nord della Siria all’epoca occupato dallo Stato Islamico. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Siria, possibile ritrovamento del cadavere di padre Dall'Oglio. Verifiche in corso

Paolo Dall'Oglio, ritrovato il corpo di un religioso in Siria: "Verifiche in corso"

Ritrovato in Siria il corpo di Padre Paolo Dall'Oglio in una fossa comune

Siria, trovato cadavere in abiti religiosi in una fossa comune. "Forse è Padre Dall'Oglio"

