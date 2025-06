Siria | Katz al-Shara responsabile di attacchi Israele risponderà presto

Tensioni in Medio Oriente: il ministro della Difesa israeliano, Katz, punta il dito contro Ahmad al-Shara, il leader siriano, accusandolo di orchestrare attacchi contro Israele. Mentre la situazione si fa sempre più incandescente, tutti gli occhi sono puntati sulle prossime mosse di Tel Aviv. La risposta israeliana potrebbe segnare un nuovo capitolo nel conflitto, un susseguirsi di eventi che potrebbe coinvolgere l'intera regione. Rimanete sintonizzati!

Torino, 3 giu. (LaPresse) – In seguito al lancio di razzi dalla Siria questa sera, il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato che Israele considera il leader siriano Ahmad al-Shara “direttamente responsabile di ogni minaccia e lancio di razzi verso lo Stato di Israele”. Lo riferisce Times of Israel. “La risposta completa arriverà presto”, ha minacciato Katz, aggiungendo che Israele “non permetterà un ritorno alla realtà del 7 ottobre”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Siria: Katz, al-Shara responsabile di attacchi, Israele risponderà presto

