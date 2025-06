Sinner sconvolto lo hanno messo in mezzo | nuove accuse

Jannik Sinner, il giovane talento del tennis italiano, si trova al centro di un'accesa polemica, lontano dai suoi successi sportivi. Le parole di Corrado Augias hanno scatenato dibattiti su identità e appartenenza, rivelando come la vera eccellenza sia messa alla prova anche da pregiudizi culturali. In un'epoca in cui lo sport è sempre più sinonimo di inclusione, queste affermazioni ci invitano a riflettere: l'eccezionale può essere veramente tale se

Essere un’eccellenza sportiva mondiale non basta, soprattutto se di mezzo c’è l’Italia. Jannik Sinner, numero uno del ranking ATP, è finito al centro di una polemica che ha poco a che vedere con le sue imprese sul campo. Corrado Augias, in un’uscita di qualche giorno fa destinata a far discutere ancora, ha definito il campione altoatesino “un quasi italiano”, riferendosi alle sue origini sudtirolesi e al fatto che Sinner risieda a Montecarlo, dove anche si allena e vive stabilmente. L’attacco ha sollevato un’ondata di reazioni, dividendo il pubblico tra chi difende le scelte del tennista e chi, come Augias, le considera uno sgarbo al sistema fiscale italiano. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Sinner sconvolto, lo hanno messo in mezzo: nuove accuse

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Sinner trionfa a Vienna, battuto Medvedev: i due punti finali che hanno messo ko il russo

Segnala video.corriere.it: Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup.

Sinner, "in squalifica io fragile, gli amici mi hanno sollevato"

Si legge su msn.com: Ma le persone che mi sono vicine mi hanno sollevato, mi hanno aiutato a capire. Però é stata molto dura". Jannik Sinner ... numero 1 al mondo - Ci ho messo un po' a ritrovarmi, sono successo ...

Sinner, Paolini e Musetti: cosa hanno in comune i tre campioni degli Internazionali di Roma. Perché è un torneo diverso da tutti gli altri

Da corriere.it: Mi chiedevano di Sinner. Poi hanno aggiunto Musetti. Ora vogliono sapere anche di Paolini. «Come stanno?». «Bene, grazie», la risposta che non li accontenta. «Sì ma…». Ok, cambio genere.