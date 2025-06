Sinner quando gioca con Bublik al Roland Garros 2025 e precedenti

Il 4 giugno, il tennis italiano tiene il fiato sospeso: Jannik Sinner, numero uno al mondo, sfida Alexander Bublik per un posto in semifinale al Roland Garros 2025. Con una forma smagliante dopo aver dominato Rublev, Sinner non cerca solo la vittoria, ma di scrivere la storia del tennis italiano sulla terra rossa parigina. Un match che promette spettacolo e adrenalina: chi sarà il prossimo re di Parigi?

Definito il programma di domani, 4 giugno, al Roland Garros 2025 quando Jannik Sinner affronterà sul centrale Alexander Bublik, a caccia di un posto in semifinale sulla terra rossa di Parigi. L'italiano, numero uno al mondo, è reduce dalla vittoria agli ottavi contro Rublev, sconfitto con un netto 6-1, 6-3, 6-4 e punta alla sua sesta semifinale in uno slam in carriera, la seconda consecutiva al Roland Garros. Il kazako numero 43 del ranking arriva invece dalla vittoria sul numero 5 del mondo Jack Draper. Chi trionferà in questo match affronterà in semifinale il vincente del match tra Djokovic e Zverev, partita serale sempre sul campo centrale.

