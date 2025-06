Simphony of Rats un viaggio lisergico nella memoria

"Simphony of Rats" trasforma il teatro in un’esperienza sensoriale, dove il corpo diventa protagonista di un viaggio lisergico nella memoria. In un'epoca in cui la ricerca artistica sfida i confini tradizionali, questa opera invita a riflettere su come il nostro passato plasmi il presente. Un'opportunità imperdibile per esplorare l'intersezione tra performance e psiche, portando il pubblico a vivere un'esperienza unica e coinvolgente. Non lasciatevelo sfuggire!

Il teatro è il corpo. Come non essere d'accordo con questa fulminante sintesi, su cui del resto si ritrova da decenni una zona non marginale della scena intesa come ricerca, . Simphony of Rats, un viaggio lisergico nella memoria

