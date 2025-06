Simone Inzaghi via dall' Inter | ora è ufficiale

Simone Inzaghi e l'Inter si dicono addio: una decisione presa di comune accordo che segna la fine di un'era. La gestione del mister, pur ricca di emozioni e sfide, ci ricorda quanto il calcio sia un mondo in continua evoluzione. In un periodo in cui le squadre cercano freschezza e nuove idee, questa separazione può rappresentare un'opportunità per entrambi. Riuscirà Inzaghi a rinascere in un altro contesto? La curiosità è alle stelle!

Inzaghi via dall'Inter. "Le strade del club e di Simone Inzaghi si separano. È questa la decisione presa di comune accordo dopo l'incontro". Questo l'annuncio ufficiale dell'Iner della separazione dal tecnico Simone Inzaghi. "La gestione di Inzaghi all'Inter sarà ricordata da tifosi, calciatori, dirigenti e dipendenti come caratterizzata da grande passione, accompagnata da professionalità e dedizione. Sei trofei, uno scudetto, due coppe Italia e tre Supercoppa di serie A, sono il palmares maturato in quattro stagioni, che hanno riportato il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Inzaghi è uno degli allenatori con il maggior numero di partite nella storia del club nerazzurro dopo Herrera, Mancini, Trapattoni e Mourinho.

