Simone Inzaghi non è più l’allenatore dell’Inter | divorzio dopo 4 stagioni in nerazzurro Chi arriva al suo posto?

Dopo quattro stagioni intense, l’Inter e Simone Inzaghi si separano. Un divorzio che segna una svolta significativa in un momento di grande instabilità per il calcio italiano, dove le aspettative sono alte e i risultati contano più delle promesse. Chi prenderà il timone della squadra nerazzurra? L'arrivo di un nuovo allenatore potrebbe riscrivere le sorti del club, nell’ottica di rilanciare un progetto ambizioso. La curiosità è palpabile!

Simone Inzaghi non è più l’allenatore dell’Inter. L ’incontro di oggi pomeriggio a Milano è finito nel modo forse più atteso e pronosticato, anche se la dirigenza nerazzurra sperava in un esito diverso. Diverse fonti giornalistiche hanno invece confermato il divorzio tra il club di viale Liberazione e il tecnico piacentino dopo quattro anni sulla panchina nerazzurra. Pesano, sulla decisione dell’allenatore, la pesantissima sconfitta nella finale di Champions League a Monaco contro il Psg, le sirene arabe con la corposa offerta da parte dei sauditi dell'Al Hilal (25 milioni di euro a stagione) e la stanchezza per un ciclo quadriennale che ha fruttato lo scudetto della seconda stella, due Coppe Italia e due Supercoppe di Lega. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Simone Inzaghi non è più l’allenatore dell’Inter: divorzio dopo 4 stagioni in nerazzurro. Chi arriva al suo posto?

