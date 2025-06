Simone Inzaghi le prime parole dopo l’addio | “Oggi giornata difficile Siamo stati sinceri”

Simone Inzaghi saluta con emozione, sottolineando un'eredità di successi che rimarrà nei cuori dei tifosi. "Oggi giornata difficile, siamo stati sinceri", afferma il tecnico, che rivendica i sei trofei conquistati, tra cui lo storico scudetto della Seconda Stella. Questo addio segna un capitolo importante nel calcio italiano, mentre si avvicina un mercato estivo pieno di sorprese. Chi sarà il prossimo a scrivere la storia?

Il messaggio di saluto del tecnico pubblicato dal sito del club, ha rivendicato "i sei trofei conquistati, tra cui lo scudetto della Seconda Stella, unitamente al percorso in Uefa Champions League nel 2023 e pochi giorni fa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Simone Inzaghi spiana Conte: "Poi qualcuno dice che..." - Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino.

