Simone Inzaghi lascia l’Inter va all’Al-Hilal | In 4 anni ho dato tutto

Simone Inzaghi chiude un capitolo straordinario all'Inter, portando a casa sei trofei in quattro anni. La sua partenza verso l'Al-Hilal segna non solo un'importante transizione personale, ma anche un trend crescente nel calcio: i tecnici europei attratti da contratti milionari in Arabia Saudita. Un'opportunità che, per molti, rappresenta una nuova frontiera del gioco. Cosa significa questo per il futuro dei nostri allenatori? Rimaniamo sintonizzati!

(Adnkronos) – E’ ufficiale: dopo 4 anni e sei trofei conquistati Simone Inzaghi lascia la panchina dell’Inter. Secondo quanto apprende l’Adnkronos da fonti calcistiche, il 49enne tecnico piacentino ha deciso di accettare la proposta della squadra araba dell’Al-Hilal che gli ha offerto un ricco contratto. “Le strade del Club e di Simone Inzaghi si separano. È questa la decisione presa di comune accordo dopo l’incontro avvenuto pochi minuti fa”, l’annuncio ufficiale dell’Inter. “La gestione di Inzaghi all’Inter sarà ricordata da tifosi, calciatori, dirigenti e dipendenti come caratterizzata da grande passione, accompagnata da professionalità e dedizione. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Simone Inzaghi lascia l’Inter, va all’Al-Hilal: “In 4 anni ho dato tutto”

Leggi anche Simone Inzaghi spiana Conte: "Poi qualcuno dice che..." - Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino.

Segui queste discussioni su X

Fabrizio Romano avvisa: non solo Simone #Inzaghi L’Al Hilal si prepara ad un super mercato, nonostante il no di Bruno Fernandes #Calciomercato #DAZN Tweet live su X

Simone #Inzaghi nei prossimi giorni volerà a Riyadh e inizierà la sua nuova avventura alla guida dell'Al-Hilal. In casa nerazzurra è caccia al successore... ?? #Fabregas è il nome più gettonato. Tra le alternative spiccano gli ex #Chivu e #Vieira, più complica Tweet live su X

Simone #Inzaghi: «Cara famiglia nerazzurra, è venuto per me il momento di salutare questo club dopo un percorso di 4 anni, durante i quali ho dato tutto. Siamo stati sinceri e abbiamo insieme deciso di concludere questo magnifico percorso. Non vi dimentic Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Simone Inzaghi lascia l’Inter, forse per l’Arabia Saudita

Riporta ilpost.it: Dopo quattro stagioni e sei trofei vinti, ma anche alcune pesanti sconfitte come l'ultima nella finale di Champions League ...

Inzaghi lascia l'Inter: 'In quattro anni ho dato tutto'

Scrive ansa.it: 'Ho dedicato alla squadra il primo e l'ultimo pensiero di ogni giornata' .Il club: 'Decisione presa di comune accordo dopo incontro' (ANSA) ...

Inzaghi lascia l'Inter per l'Arabia, 'ho dato tutto'

ansa.it scrive: Niente ribaltoni, niente dietrofront: l'era di Simone Inzaghi all'Inter è ufficialmente conclusa.