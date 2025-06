Simone Inzaghi lascia l' Inter | andrà in Arabia per 50 mln all' anno

Simone Inzaghi dice addio all'Inter e abbraccia un'avventura in Arabia Saudita con un ingaggio da capogiro: 50 milioni all’anno. Un evento che segna non solo la sua carriera, ma anche un trend crescente nel calcio mondiale, dove i club arabi attirano talenti con proposte milionarie. È il momento di riflettere: il futuro del calcio europeo è davvero a rischio di svuotamento? Non perdere gli sviluppi di questa straordinaria transizione!

Simone Inzaghi non sarà più il tecnico dell'Inter. L'allenatore piacentino, in un incontro con la società martedì, ha detto di aver intenzione di accettare l'offerta dell'Al-Hilal in Arabia (lo stipendio dovrebbe essere intorno ai 50 milioni di euro per due anni, secondo quanto trapelato). Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Simone Inzaghi lascia l'Inter: andrà in Arabia per 50 mln all'anno

Leggi anche Simone Inzaghi spiana Conte: "Poi qualcuno dice che..." - Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino.

Segui queste discussioni sui social

Wenige Tage vor dem Finale der UEFA Champions League gibt es Aufregung um ein saudi-arabisches Topangebot für Inter Mailands Trainer Simone Inzaghi. Medienberichten zufolge bietet der Verein al-Hilal dem Coach einen Zweijahresvertrag für e… Leggi la discussione

Mit ihren Trainern auf den Tribünen gehen SSC Napoli und Inter Mailand in die Titelentscheidung der Serie A. Neapels Antonio Conte fasste wie Inters Simone Inzaghi in der vorletzten Runde eine Rote Karte aus, sie sitzen am Freitag (20.45 U… Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Inzaghi lascia l'Inter: 'In quattro anni ho dato tutto'

ansa.it scrive: 'Ho dedicato alla squadra il primo e l'ultimo pensiero di ogni giornata'. Il club: 'Decisione presa di comune accordo dopo l'incontro. Sei trofei: uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Itali ...

Simone Inzaghi lascia l’Inter, forse per l’Arabia Saudita

Da ilpost.it: Dopo quattro stagioni e sei trofei vinti, ma anche alcune pesanti sconfitte come l'ultima nella finale di Champions League ...

Simone Inzaghi lascia l'Inter dopo 4 anni: "Ho dato tutto". Per lui un contratto con i sauditi dell'Al Hilal

Come scrive huffingtonpost.it: L'annuncio della società nerazzurra che ringrazia il tecnico per aver "riportato il club ai vertici del calcio italiano ed ...