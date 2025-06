Simone Inzaghi dice addio all’Inter | pronta l’avventura all’Al Hilal

Simone Inzaghi si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera, salutando l'Inter dopo quattro anni intensi. La destinazione? Al-Hilal, in Arabia Saudita, dove potrà affrontare una sfida esotica e competitiva. Questo cambio di rotta segna un trend sempre più evidente nel calcio, con allenatori che esplorano mercati emergenti per nuove opportunità. Riuscirà Inzaghi a lasciare il segno anche lontano da San Siro?

Simone Inzaghi e l'Inter si separano. I segnali delle ultime ore erano già chiari, adesso è arrivata la conferma, con l'incontro tra il tecnico e i dirigenti nerazzurri. A quattro anni esatti dal giorno in cui venne ufficializzato il suo approdo all'Inter, Inzaghi ha comunicato al club la voglia di chiudere la sua carriera nerazzurra, in anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto.

