Simone Inzaghi dà l’addio all’Inter destinazione Arabia | quanto guadagnerà all’Al-Hilal e chi sono i favoriti per sostituirlo 

Simone Inzaghi abbandona l'Inter per una nuova avventura all'Al-Hilal, dove guadagnerà cifre da capogiro. Questa scelta non è solo un cambiamento di panchina, ma riflette un trend crescente nel calcio: i campionati arabi stanno attirando star europee con contratti milionari. Chi sostituirà Inzaghi? I nomi in lizza accendono la curiosità: il futuro nerazzurro sembra più incerto che mai, ma le possibilità sono infinite!

Tra tre giorni esatti Simone Inzaghi salirà su un aereo in direzione Stati Uniti. Al Mondiale per club, però, non siederà sulla panchina dell’Inter ma su quella dell’Al-Hilal. Lo ha comunicato lo stesso tecnico piacentino ai vertici del club. La versione ufficiale, per spiegare la separazione dopo quattro anni, sarebbe molto semplice e lineare: il 49enne «sente di aver dato tutto» alla squadra e all’ambiente e riterrebbe il suo ciclo ormai al capolinea. Sulla scelta, però, non possono che pesare altri due fattori: la maxi offerta che il club vicecampione di Arabia Saudita ha messo in tavola e, ovviamente, la bruciante debacle per 5-0 contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League di sabato. 🔗 Leggi su Open.online