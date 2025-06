Simone Inzaghi con lo stipendio in Arabia diventa l’allenatore più pagato al mondo | la classifica

Simone Inzaghi, con il suo nuovo contratto all'Al Hilal, sfonda il tetto degli stipendi nel mondo del calcio, diventando l'allenatore più pagato al mondo con oltre 25 milioni a stagione. Un trend che segna un cambiamento epocale nel mercato degli allenatori, dove le squadre arabe attraggono talenti con cifre stratosferiche. E nella top ten c'è anche Pioli, a conferma di come l'Italia stia lasciando il segno globalmente!

Simone Inzaghi ha firmato un biennale ricchissimo con l'Al Hilal. L'ex allenatore dell'Inter guadagnerà oltre 25 milioni a stagione, così è diventato l'allenatore più pagato al mondo. Nella top ten c'è anche Pioli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Simone Inzaghi spiana Conte: "Poi qualcuno dice che..." - Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino.

Segui queste discussioni sui social

Inter Mailand trauert noch wegen der Final-Niederlage in der Champions League, nun muss der Klub auch noch einen neuen Trainer suchen. Und Simone Inzaghi könnte schon bald einen anderen Verein trainieren. Leggi la discussione

Simone Inzaghi führte Inter Mailand zu einer Meisterschaft und zwei Pokalsiegen. Zuletzt aber erlebte er im Finale der Champions League gegen Paris ein Debakel. Nun zieht es den Italiener wohl nach Saudi-Arabien. Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Inzaghi in Arabia, stipendio e contratto con l'Al-Hilal: potrebbe sfidare subito l'Inter; Theo Hernandez ad un passo dall'addio al Milan: offerta monstre dell'Al Hilal che aspetta Simone Inzaghi; Inzaghi resta all'Inter o va in Arabia? Le cifre tra rinnovo e offerta super dell'Al Hilal, stipendio e rinforzi per restare in nerazzurro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Simone Inzaghi con lo stipendio in Arabia diventa l’allenatore più pagato al mondo: la classifica

Come scrive fanpage.it: Simone Inzaghi ha firmato un biennale ricchissimo con l’Al Hilal. L’ex allenatore dell’Inter guadagnerà oltre 25 milioni a stagione, così è diventato l’allenatore più pagato al mondo. Nella top ten ...

Lo stipendio di Simone Inzaghi per allenare in Arabia: cifre stellari

Riporta msn.com: Il presidente dell’Al Hilal vorrebbe il tecnico nerazzurro per guidare la formazione saudita al mondiale per Club ...

Inzaghi nuovo allenatore dell’Al Hilal, stipendio senza precedenti: quanto guadagnerà in Arabia

Da italiaoggi.it: Simone Inzaghi ha ufficialmente lasciato l'Inter per iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita alla guida dell'Al-Hilal ... da cui si dedurrebbe uno stipendio attorno ai 33 milioni netti a ...