Simone Inzaghi addio all' Inter Va in Arabia Saudita allenerà l' Al Hilal | 50 milioni di euro per due stagioni

Simone Inzaghi dice addio all'Inter e approda in Arabia Saudita, dove guiderà l'Al Hilal per 50 milioni di euro in due stagioni. È un segnale forte del crescente interesse dei club arabi nel calciomercato, alla ricerca di talenti europei per elevare il loro profilo internazionale. La sua partenza segna la fine di un'era nerazzurra, ma anche l'inizio di una nuova avventura in un contesto calcistico in rapida espansione. Chi sarà il prossimo a seguire le sue

Mezz?ora di incontro nella sede dell?Inter per dirsi addio. Simone Inzaghi lascia i nerazzurri dopo quattro anni: ha deciso di accettare il trasferimento in Arabia Saudita, all?Al. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Simone Inzaghi, addio all'Inter. Va in Arabia Saudita, allenerà l'Al Hilal: 50 milioni di euro per due stagioni

Leggi anche Simone Inzaghi spiana Conte: "Poi qualcuno dice che..." - Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino.

Segui queste discussioni sui social

Simone Ashley #Ashley #EyeToffee #simone Leggi la discussione

Simone Simons #Celeb #CelebNylons #celebrities #Celebrity #CelebrityNylons #Celebs #nylons #simone #Simons Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, Simone Inzaghi ha detto addio: va in Arabia Saudita

Come scrive msn.com: E' finito il ciclo nerazzurro del tecnico piacentino: ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal e parteciperà al Mondiale per club ...

Simone Inzaghi lascia l'Inter: il tecnico accetta la proposta faraonica dell'Al-Hilal

Si legge su msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Inzaghi saluta l’Inter, addio shock dopo 4 anni: possibile avversario dei nerazzurri al Mondiale per club

Si legge su dire.it: Ad attenderlo c’è l’Al Hilal, il club dei milioni e delle ambizioni mondiali. Si parte subito: destinazione Miami ...