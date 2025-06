Silvio Berlusconi a Genova la messa in suffragio a due anni dalla morte

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Genova si prepara a commemorare l'ex premier con una messa in suffragio. Questo evento non è solo un tributo, ma un riflesso del continuo dibattito politico che lo ha circondato e che ancora oggi segna il panorama italiano. Sarà l'occasione per riflettere sull'eredità di un uomo che ha plasmato la nostra storia recente. Chi ricorderà le sue gesta? Non perdere l'appuntamento!

Il 12 giugno 2023 è morto l'ex premier Silvio Berlusconi e, due anni dopo, c'è chi lo vuole ricordare anche a Genova con una speciale cerimonia. L'esponente genovese di Forza Italia ed ex consigliere comunale Paolo Aimé infatti, ha organizzato una messa in suffragio di Berlusconi: appuntamento.

