Sicurezza lavoro nuovo Accordo Stato-Regioni su formazione

La sicurezza sul lavoro entra in una nuova era con il recente Accordo Stato-Regioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Questo nuovo protocollo non è solo un passo avanti per la formazione, ma risponde a un crescente bisogno di proteggere i lavoratori in un mondo sempre più complesso e normato. È ora fondamentale investire nella cultura della sicurezza: un benessere condiviso è la chiave per aziende più produttive e certificate. Pronti a fare la differenza?

Roma, 3 giu. - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025 (n. 119), è ufficialmente in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. "Un evento molto atteso dai professionisti del settore e dalle aziende, in quanto mira a rafforzare il ruolo della formazione come strumento di prevenzione", spiega Matteo Gemmiti, Head of Business Development Gruppo Sintesi commentando le novità dell'accordo, che "presenta elementi innovativi di interesse, come l'inserimento del datore di lavoro all'interno dei percorsi formativi finora grande escluso così come l'ampliamento e il rafforzamento dei contenuti dedicati ai preposti, a riprova del ruolo centrale che questi ricoprono all'interno del sistema di prevenzione aziendale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sicurezza lavoro, nuovo Accordo Stato-Regioni su formazione

Leggi anche Investimenti prevenzione e sicurezza sul lavoro, centro studi Uil: "Brindisi ultima in Italia" - BRINDISI - Un recente studio del Centro Studi Uil del 28 aprile 2025 rivela dati preoccupanti sulla salute e sicurezza sul lavoro: Brindisi si colloca all'ultimo posto in Italia per investimenti in questo settore.

