Sicurezza e responsabilità | il 14 giugno dibattito in diretta su Canale Italia con Massimo Martire

Il 14 giugno, non perdere l'opportunità di partecipare a un dibattito cruciale sulla sicurezza in diretta su Canale Italia! A partire dalle 6:50, Massimo Martire guiderà una conversazione avvincente su un tema che tocca ognuno di noi. È il momento di alzare la voce e condividere le proprie opinioni: la sicurezza non è solo un tema di attualità, ma una responsabilità collettiva! Unisciti a noi per fare la differenza!

Una nuova puntata di Noi Notizie tratterà tematiche “calde” in un ricco appuntamento in onda come sempre dalle 6 del mattino. In particolare il 14 giugno, nello spazio dalle 06:50 alle 07:30 su Canale Italia, si parlerà di uno dei temi più sentiti e attuali: la sicurezza. Con la consueta diretta e le immancabili telefonate da casa, Massimo Martire condurrà un confronto che punta a offrire una lettura ampia e articolata del tema, attraverso voci autorevoli del mondo sindacale e politico. Tra gli ospiti confermati: Francesco Nastasia, segretario generale dell’ Unione Sindacale Italiana, in collegamento da Taranto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Sicurezza e responsabilità: il 14 giugno dibattito in diretta su Canale Italia con Massimo Martire

Leggi anche Referendum, la Cgil su sicurezza e infortuni: “Sì alla responsabilità condivisa”; le imprese: “Ci sarebbe troppa discrezionalità” - La CGIL promuove un referendum sulla sicurezza e sugli infortuni sul lavoro, sostenendo la necessità di una responsabilità condivisa tra imprese.

