Sicurezza e qualità Ibg Spa Sb secondo bottler d’Europa

Il latte e i suoi derivati sono al centro di una crescente attenzione per la qualità e la sostenibilità. I.b.g. s.p.a., che ha conquistato il secondo posto in Europa, rappresenta un esempio virtuoso di eccellenza produttiva. Ottimizzazione dei processi e attenzione alla sicurezza alimentare sono ora più che mai cruciali. Questo riconoscimento non è solo un traguardo, ma un incentivo a puntare su standard sempre più elevati nel settore alimentare. Scopri come il futuro del food si sta trasformando!

(Adnkronos) – Lo stabilimento produttivo di I.b.g. s.p.a. società benefit, attivo nell'area industriale di Buccino, in provincia di Salerno, dopo l'eccellente terzo posto del 2023, si classifica nella speciale graduatoria al secondo posto tra i 100 stabilimenti in Europa ed ottenendo il Caleb Bradham award, il riconoscimento internazionale riservato ai siti di produzione che hanno .

