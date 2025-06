Si tuffa per un bagno al lago muore tra le braccia della moglie

Una giornata di sole si trasforma in tragedia al lago di Garda: un turista tedesco di 52 anni perde la vita tra le braccia della moglie, colpito da un malore durante un bagno rinfrescante. Questo triste evento riporta alla luce il tema della sicurezza acquatica, fondamentale in una stagione estiva che vede sempre più persone riversarsi in acque cristalline. Un promemoria per tutti: mai sottovalutare i segnali del corpo e rispettare i limiti.

È la prima tragedia della stagione sul lago di Garda: un turista tedesco di 52 anni è morto annegato al largo del campeggio Zocco di Manerba, dove alloggiava con la moglie, non lontano dalla Baia Bianca. È qui che si era tuffato per un bagno refrigerante, forse tradito proprio dall'acqua del lago.

