Si tuffa nel Taro per salvare il figlio | la comunità moldava piange Sergiu Baciu

Una storia straziante che risuona nel cuore di tutti: Sergiu Baciu, un eroe silenzioso di 34 anni, ha sacrificato la propria vita per salvare il figlio dalle acque gelide del Taro. La sua tragica scomparsa ha unito le comunità moldava e parmigiana in un abbraccio di dolore. Oltre alla commozione, si riaccende un dibattito sulla sicurezza nei corsi d'acqua, ricordandoci quanto sia importante proteggere i nostri cari.

Si è tuffato nelle acque del Taro per salvare il figlio ma non è più riemerso. La comunità moldava e quella parmigiana piangono Sergiu Baciu, il 34enne che nella giornata di domenica 1° giugno è morto nelle acque del fiume, nella zona di Pontetaro. E' stata anche avviata una raccolta fondi a suo.

