Si trova nei pressi di Sandringham il nuovo rifugio di Kate Middleton e figli Proprio come lo fu per le regine del passato Elisabetta ci passava ore con i suoi corgi

Kate Middleton ha trovato il suo angolo di paradiso vicino Sandringham, dove il mare e la natura si uniscono in un rifugio idilliaco per lei e i suoi figli. A differenza di Balmoral, amata da Elisabetta II, Holkham incarna una nuova era di relax e intimità per la Royal Family. In un mondo sempre più frenetico, questo legame con la natura ci ricorda l'importanza di ritrovare momenti di autenticità e tranquillità . Scopri perché questo luogo sta conquistando i cuori!

B almoral passa in secondo piano. La tradizionale residenza scozzese delle vacanze della Royal Family non piace poi così tanto a Kate Middleton, che preferisce di gran lunga Holkham, una spiaggia poco conosciuta, situata nelle vicinanze di Sandringham, sulla costa orientale della Gran Bretagna. Una lunga distesa di sabbia dorata e dune erbose che da decenni risulta essere un rifugio segreto di principi e monarchi. Ed è lì che, quest’anno, la futura regina ha deciso di passare con i figli quasi tutte le vacanze estive. William e Kate festeggiano 10 anni di matrimonio: nel 2011 le loro nozze da favola X Leggi anche › Kate Middleton e la Natura che «ispira e aiuta a guarire». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Si trova nei pressi di Sandringham, il nuovo rifugio di Kate Middleton e figli. Proprio come lo fu per le regine del passato, Elisabetta ci passava ore con i suoi corgi

Segui queste discussioni sui social

@gemlog @Maya @antonio @seninha @mnw @stebby @sennomo @claudiom @maperal @screwlisp The live 206th episode of the #copaceticmusichour is on #tilderadio (tilderadio.org) tonight at 10 pm EDT/Saturday 0200 UTC and tomorrow night at 8 pm EDT/… Leggi la discussione

#SchokosAbendgruß Ich würd gern so weit weg von hier wohn'Vielleicht an einem Strand irgendwo.Denn ich bin schon so lange k.o.Ich denk nicht so schöne Sachen und so.[…]Ich schau dieselbe Sitcom seit Jahr'nKönnte jede Zeile auswendig nenn'.… Leggi la discussione