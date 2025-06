Si tratta sullo scambio di prigionieri ma nei negoziati è stallo sulla tregua

La tensione tra Kiev e Mosca si fa palpabile mentre i negoziati sullo scambio di prigionieri evidenziano un delicato stallo. L'accordo per la restituzione di mille soldati è un passo importante, ma la richiesta di Rustem Umerov di un cessate il fuoco di 30 giorni scontra le ambizioni russe per il controllo territoriale. In un contesto globale sempre più polarizzato, questa situazione potrebbe influenzare gli equilibri politici in Europa. Cosa succederà ora?

Le delegazioni di Kiev e Mosca hanno raggiunto un accordo per la consegna reciproca di mille soldati. Rustem Umerov chiede un cessate il fuoco di 30 giorni, il Cremlino vuole come contropartita il ritiro da quattro regioni.

