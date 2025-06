Si slaccia il paracadute 19enne muore precipitando | retroscena da brividi

Una giornata di sole si è tinta di tragedia: una giovane modella di 19 anni ha perso la vita durante un volo di parasailing. Ma cosa si cela dietro questo dramma? In un'epoca in cui il turismo avventuroso è in costante crescita, è fondamentale riflettere sulla sicurezza e i protocolli da seguire. La storia di questa ragazza ci ricorda che ogni esperienza ha i suoi rischi. È il momento di fare luce su queste pratiche e garantire che simili incidenti non si ripetano.

Una giornata di sole e promozione turistica si è trasformata in tragedia. Una ragazza di 19 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche. La giovane, modella e studentessa, è caduta nel Mare Adriatico durante un volo di parasailing, dopo essersi improvvisamente slacciata l’imbracatura di sicurezza. Cos’è accaduto? Leggi anche: Tragedia in autostrada, muore il cantante italiano: l’auto finisce contro il guardrail Un volo promozionale finito in tragedia. La tragedia si è consumata a Busdav, in Montenegro. Mercoledì scorso, Tijana Radonjic partecipava a un’attività gratuita di parasailing, organizzata da un’agenzia sportiva locale con finalità promozionali. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Si slaccia il paracadute, 19enne muore precipitando: retroscena da brividi

