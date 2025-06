Si sgonfia la rete | le strade di Auriemma e della Scafatese si separano

La Scafatese Calcio e il direttore generale Raffaele Auriemma chiudono un capitolo importante. In un periodo in cui le società calcistiche cercano nuove strategie per rilanciarsi, la separazione segna un momento di riflessione. Il club ringrazia i dirigenti per il loro impegno, ma ora è tempo di rinnovamento. Chi sarà il prossimo a guidare la squadra verso nuove sfide? La curiosità cresce tra i tifosi!

Tempo di lettura: 2 minuti La Scafatese Calcio rende noto che nella prossima stagione non proseguirà il rapporto professionale con il direttore generale Raffaele Auriemma e con il dirigente amministrativo Filippo Sansone. La società ringrazia i due dirigenti per il loro apporto e il lavoro svolto nella stagione 2024-2025. In un post sui social, Auriemma fa alcune precisazioni, dopo i ringraziamenti al presidente Felice Romano e alla sua famiglia, per la fiducia accordatagli nella stagione appena terminata, nonché alla città di Scafati. " Mi corre, però, l'obbligo di precisare una cosa che – scrive il noto giornalista – non si evince dal comunicato del club: il rapporto tra il sottoscritto e la Scafatese si è interrotto consensualmente e per la scadenza naturale del contratto.

