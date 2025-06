Si sentono male dopo un bagno in una piscina pubblica a Roma l’indagine sui 5 bambini finiti in ospedale | L’acqua era diventata gialla

Un episodio preoccupante scuote la capitale: cinque bambini colpiti da malesseri dopo un bagno in una piscina pubblica a Roma, dove l'acqua gialla ha destato allerta. L'inalazione di cloro potrebbe causare danni neurologici, mettendo in luce un tema cruciale: la sicurezza delle piscine pubbliche. Con l'estate alle porte, è fondamentale riflettere sull'importanza della manutenzione e dei controlli per garantire un'esperienza sicura a grandi e piccini.

Non è in pericolo di vita ma rischierebbe gravi danni neurologici per inalazione da cloro uno dei cinque bimbi ricoverati dopo un bagno in piscina ieri a Roma. Il bambino, di nove anni, è ancora in terapia intensiva. Insieme a lui altri tre bimbi di cinque, sette e undici anni, e una di sette, sono stati trasportati dall’Ares 118 al policlinico Umberto I, per irritazioni cutanee e difficoltà respiratorie. Qualche ora più tardi, quattro di loro sono stati tutti dimessi, uno rimane in gravi condizioni. L’acqua gialla della piscina. A quanto ricostruito finora, intorno alle 10, i bimbi stavano facendo il bagno nella piscina di un centro sportivo in via della Capanna Murata, nella zona della Borghesiana, alla periferia della Capitale, quando uno avrebbe detto alla mamma: « L’acqua sta diventando gialla ». 🔗 Leggi su Open.online

