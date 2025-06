Si schianta con la moto portato al San Martino in codice rosso con l' elicottero

Un incidente che fa riflettere sulla sicurezza stradale, in un contesto dove l'uso della moto è in costante aumento. Un motociclista di 60 anni è stato portato d’urgenza all'ospedale San Martino dopo un volo da sella in alta Val Trebbia. La causa? Forse una distrazione o un malore. Questo episodio ci ricorda l’importanza di mantenere sempre alta la concentrazione alla guida e di prestare attenzione ai segnali del proprio corpo.

Forse una distrazione, forse un malore: è caduto dalla moto per motivi da chiarire e si è rotto una gamba, il motociclista di 60 anni che nella mattina di oggi, martedì 3 giugno, è stato trasportato in ospedale in elisoccorso. È successo verso le 7,30 a Isola, frazione di Rovegno, in alta Val. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Si schianta con la moto, portato al San Martino in codice rosso con l'elicottero

