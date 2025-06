Si rompe un tubo e mezza piazza è senz' acqua | il video

Rottura di un tubo in piazza Erbe a Bolzano: mezza città rimane senza acqua! Un evento che mette in luce i danni causati dal maltempo, ora più evidenti che mai. Le piogge incessanti non solo danneggiano le infrastrutture, ma sollevano anche interrogativi sulla gestione delle risorse idriche in un periodo di cambiamenti climatici. Come affrontiamo questa sfida? Scopri di più nel video!

I problemi del maltempo in Alto Adige non si vedono solo dalle parti di Fundres: anche a Bolzano, in queste ore, si stanno facendo i conti con i danni delle piogge. È quanto successo in piazza Erbe, nel centro del capoluogo altoatesino, dove le piogge delle scorse ore hanno causato la rottura. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Si rompe un tubo e mezza piazza è senz'acqua: il video

