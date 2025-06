Si ribaltano col trattore due feriti gravi Arrivano gli elicotteri in soccorso

Stamane a Norcia, la tranquillità è stata spezzata da un drammatico incidente con un trattore: due feriti gravi hanno richiesto l’intervento degli elicotteri di soccorso. Questo fatto riporta l'attenzione sui rischi legati all'agricoltura e alla mobilità in terreni difficili, un tema sempre più attuale in un’Italia che affronta sfide climatiche e paesaggistiche. La sicurezza deve sempre venire prima, specialmente in contesti così delicati.

Norcia (Perugia), 3 giugno 2025 – Paura stamani a Norcia. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere due persone rimaste gravemente ferite dopo essersi ribaltate da un trattore. L’incidente è avvenuto su un pendio particolarmente scosceso. In base alle prime informazioni i due avrebbero perso il controllo del mezzo che poi si sarebbe ribaltato sul pendio. Considerata la complessità del terreno è stato necessario l’impiego di tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviali) per il recupero dei due in sicurezza. I due feriti, in gravi condizioni, sono stati trasportati in codice rosso con l’elisoccorso rispettivamente dal Drago 145 dei vigili del fuoco e dall’elicottero Icaro del 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si ribaltano col trattore, due feriti gravi. Arrivano gli elicotteri in soccorso

