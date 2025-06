Si ribalta con la sua auto e rimane schiacciato Andrea Zuccaro muore a 56 anni

Una tragedia segna la comunità di Agugliano, dove Andrea Zuccaro, 56 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. La sua Fiat Panda, dopo aver perso il controllo, si è ribaltata, lasciando tutti in shock. Questo evento riporta alla luce l'importanza della sicurezza stradale, un tema sempre più urgente nel nostro Paese, dove gli incidenti continuano a mietere vittime. Riflettiamo insieme su come prevenire simili tragedie.

Perde il controllo della sua Fiat Panda che si ribalta e finisce in un canneto. È morto così Andrea Zuccaro, 56 anni, residente ad Agugliano in provincia di Ancona ed originario di Agrigento, in Sicilia. L'uomo è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri.

