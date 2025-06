Si prepara la nuova edizione del Mei | concerto e Premio alla carriera per Antonella Ruggiero

Faenza si prepara a vivere tre giorni di pura musica con il Mei, dal 3 al 5 ottobre. Quest'edizione non solo celebra la ricchezza della scena musicale indipendente italiana, ma omaggia anche Antonella Ruggiero con un premio alla carriera. Questo momento segna un legame profondo tra passato e futuro, evidenziando l’importanza di sostenere artisti che hanno segnato la storia. Non perdere l'occasione di essere parte di questo festival vibrante!

Dal 3 al 5 ottobre a Faenza si terrĂ la nuova edizione del Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti, l'importante rassegna della musica indipendente ed emergente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi. Sono in programma tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Si prepara la nuova edizione del Mei: concerto e Premio alla carriera per Antonella Ruggiero

