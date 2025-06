Si chiude la Giornata della solidarietà 2024-25 | ecco tutte le classi premiate

Si è conclusa la giornata della solidarietà 2024-25, un evento che celebra il valore del rispetto e dell'inclusione. A Pisa, le classi premiate hanno dimostrato come l'educazione possa essere un potente strumento di cambiamento. Questo concorso, promosso dall'Associazione "Nicola Ciardelli ODV", mette in luce l'importanza di costruire un futuro migliore basato sul dialogo. Scopri quali idee innovative hanno conquistato la giuria: l'impegno dei giovani ci sorprende sempre!

Pisa, 3 giugno 2025 – L'Associazione "Nicola Ciardelli ODV", insieme a tutta la Giuria, all'amministrazione comunale, alla Provincia e all'Ufficio Scolastico Regionale ambito territoriale di Pisa, annuncia i vincitori del concorso "Il rispetto di sé, dell'altro e di ciò che ci circonda come fondamento di dialogo pace e inclusione", bandito per le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado, in occasione della "Giornata della Solidarietà" 2024. A coronamento della "Giornata della Solidarietà", organizzata dall'Associazione Nicola Ciardelli ODV con la collaborazione del Comune di Pisa, dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Provincia di Pisa, svoltasi lo scorso 29 aprile, nella giornata di martedì 3 giugno si è svolta la premiazione della sedicesima edizione del concorso bandito in occasione della Giornata medesima.