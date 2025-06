si accende la quintana è tommaso ginestra il più bravo nelle prove

La Quintana si prepara a esplodere: Tommaso Ginestra si è distinto come il migliore nelle prove ufficiali, incantando il folto pubblico al Campo de li Giochi. Questo evento non è solo una competizione, ma un'esperienza che celebra la tradizione e l'arte della giostra. La precisione dei cavalieri ha stupito tutti, anticipando un palcoscenico dove arte e sport si fondono. Chi sarà il re della Quintana? L'attesa cresce!

Pubblico delle grandi occasioni al Campo de li Giochi per le Prove ufficiali, l’ultima occasione per i binomi di provare il tracciato. Le prove sono state caratterizzate da una grande precisione sui bersagli e dalla regolarità dei binomi. Sono stati, infatti, pochissimi gli errori commessi dai cavalieri scesi in campo. Da segnalare la prestazione di Tommaso Finestra che in sella a Cherry Season per il Rione Spada ha fatto registrare la migliore tornata della serata con percorso netto ed il tempo di 53 secondi e 73 centesimi. Sui gradini più bassi del podio della serata di prove si sono piazzati, rispettivamente, Lorenzo Melosso, portacolori del Rione Croce Bianca che ha segnato il tempo di 53 secondi e 94 centesimi in sella a Sopran Hadley e Luca Innocenzi per il Rione Cassero che con Easy Secret ha girato in 54 secondi e 22 centesimi entrambi con percorso netto. 🔗 Leggi su Lanazione.it