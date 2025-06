Sgozzati e sventrati in casa Il mistero della mattanza e i retroscena

Un mistero avvolto nel terrore: Gennaro Maffia, il presunto killer di una coppia di coniugi, è stato catturato a Barcellona. Questo duplice omicidio, con dettagli agghiaccianti, ci ricorda quanto la violenza possa infiltrarsi nelle vite quotidiane. Con l'aumento dei crimini efferati in Europa, ci chiediamo: cosa sta succedendo alla nostra società? La vera sfida ora è svelare i motivi dietro questa drammatica mattanza.

Il presunto autore del duplice omicidio è stato fermato. Era appena sbarcato a Barcellona quando gli agenti lo hanno individuato. Si chiama Gennaro Maffia, ha 48 anni e viveva insieme a Luca Gombi e Luca Monaldi, i coniugi trovati morti all'interno di quello stesso appartamento dove dallo scorso.

