sfonda con il muletto la parete della norcineria e scappa con i soldi delle casse

Un furto audace alla norcineria di Montecompatri ha sorpreso tutti! Un ladro ha sfondato la parete con un muletto elettrico, rubando il denaro delle casse. Questo evento non è solo un fatto di cronaca, ma segna un trend crescente: l'uso di tecnologie nei crimini. Tuttavia, la fuga del ladro è stata breve grazie all'immediato intervento delle forze dell'ordine. Resta da chiedersi: come possiamo rendere i nostri negozi più sicuri?

Ha utilizzato un muletto elettrico per aprirsi il varco all'interno del negozio che aveva puntato in via Casilina, una norcineria situata all'altezza del civico 1630, nella zona Laghetto di Montecompatri. Dopodiché ha prelevato dalle casse il denaro ed è fuggito. Ma è stato bloccato dai.