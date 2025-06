Sexto ' Nplugged meets Kristalia anteprima speciale con Charlie Risso

Mercoledì 4 giugno, il Club Kristalia di Prata di Pordenone ospiterà un'anteprima imperdibile: Sexto 'Nplugged incontra Charlie Risso! Un evento che unisce musica, arte e convivialità, perfetto per chi ama vivere esperienze uniche. In un periodo in cui la cultura dal vivo sta vivendo una rinascita, questa serata promette sorprese e momenti indimenticabili. Non perderti l'aperitivo musicale alle 19: il tuo nuovo rituale estivo ti aspetta!

Anteprima speciale per Sexto 'Nplugged. Con la coorganizzazione di Kristalia, e in collaborazione con Birra Galassia e Dedica Festival, mercoledì 4 giugno alle 19 al Club Kristalia di Prata di Pordeone attesa ospite sarà Charlie Risso. Il programma della serata comincia alle 19 con aperitivo e.

