Settimana Verde UE | Economia Circolare per un Futuro Sostenibile

La Settimana Verde dell'UE celebra l'economia circolare, un tema cruciale per il futuro sostenibile del nostro continente. In un'epoca in cui la resilienza economica è fondamentale, imparare a utilizzare le risorse in modo più intelligente diventa imprescindibile. Riflessioni su come ridurre la dipendenza dalle forniture esterne e minimizzare l'impatto ambientale sono più che mai attuali. Scopri come possiamo trasformare le sfide in opportunità !

Il tema dell'economica circolare "è davvero stimolante in tutta Europa, anche rispetto alle sfide che ci troviamo ad affrontare: dalla necessità di aumentare la nostra resilienza e ridurre la nostra dipendenza da altri" nell'approvigionamento delle risorse "fino a un utilizzo più intelligente delle nostre risorse e alla riduzione del nostro impatto sul clima e sull'ambiente. Ciascuno deve essere coinvolto nella transizione circolare, dal semplice consumatore, alle imprese, alla politica". Così la commissaria europea per l'Ambiente, la resilienza idrica e un'economia circolare e competitiva Jessika Roswall presentando - in un incontro con i giornalisti - la Settimana Verde dell'Ue interamente dedicata all'economia circolare, che si apre oggi con oltre 300 eventi in tutta Europa.

