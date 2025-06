Seth può redimersi nella stagione 7 di The Rookie aumentando le sue menzogne

Seth Ridley, interpretato da Patrick Keleher, conquista il pubblico in questa settima stagione di "The Rookie". Ma può davvero redimersi aumentando le sue menzogne? La sua evoluzione non solo accende dibattiti tra i fan, ma riflette anche un trend più ampio: la complessità dei personaggi che sfidano la moralità. Scopriremo se Seth riuscirà a trovare la sua strada o se affonderà ulteriormente nel suo mondo di inganni!