Sesto allarme sicurezza al parco | Siamo ostaggio degli spacciatori

La sicurezza nei parchi pubblici è diventata un tema cruciale per le famiglie italiane. La recente denuncia di un quartiere in preda agli spacciatori evidenzia un problema crescente: un luogo di svago e felicità per i bambini si trasforma in un territorio di paura. È fondamentale ripristinare la sicurezza nei nostri spazi verdi, perché ogni bambino merita di giocare serenamente. Facciamo sentire la nostra voce per restituire ai parchi la loro vera essenza!

"Viviamo di fronte a un parchetto destinato ai bambini, un luogo di verde e gioia con giochi per i nostri piccoli. Sfortunatamente questo luogo, che dovrebbe essere un rifugio sicuro per l’infanzia, viene occupato e violato quotidianamente da spacciatori. Queste persone fumano cannabis apertamente, sporcano e distruggono altalene e scivoli. Urlano e mostrano atteggiamenti provocatori, rendendo l’area ostile per i bambini e gli adulti. Questa situazione non è solo intollerabile, ma anche pericolosa". Lo racconta Mario Marino, abitante del quartiere, e il giardino in questione è quello che si trova tra le vie Leopardi, Matteotti e Beccaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sesto, allarme sicurezza al parco: "Siamo ostaggio degli spacciatori"

