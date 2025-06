Sesta edizione del Pub Crawl Novara

Sabato 7 giugno 2025, Novara si trasformerà in un dojo di divertimento con la sesta edizione del "Novara Pub Crawl". Quest'anno il tema "Che Sensei Sei?" ti invita a unirti a uno dei due team ispirati ai leggendari protagonisti di Karate Kid. Un occasione imperdibile per scoprire i migliori pub della città, immergendoti in un mix di birra e sfide amichevoli. Non perdere l'opportunità di vivere una serata indimenticabile!

Torna anche nel 2025 il "Novara Pub Crawl", sabato 7 giugno, con la sesta edizione che prevede, come per gli altri anni, un tema dedicato: "Che Sensei Sei?". Sarà quindi possibile affiliarsi ad uno dei team, associati ai famosi "sensei" del film karatek kid: il Maestro Miyagi e il suo avversario. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Sesta edizione del "Pub Crawl Novara"

