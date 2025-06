Sesso sfrenato e proibito | la tv inglese senza tabù

Il vento del cambiamento soffia forte anche oltre Manica: il reality "Open House – The Great Sex Experiment" sta rivoluzionando la percezione del sesso in televisione. In un'epoca in cui le conversazioni sul desiderio e l'intimità si fanno più aperte e sfumate, questo show sfida le convenzioni, abbattendo tabù storici. E tu, sei pronto a esplorare le nuove frontiere dell’amore? La realtà è più audace di quanto pensi!

Niente sesso siamo inglesi? Forse una volta. E forse nei film "moralizzati" di oggi. Non certo in tv. Che si tratti di serie odi reality i contenuti a sfondo sessuale continuano a fare furore. L'ultima clamorosa notizia arriva dall 'Inghilterra dove il reality di coppia Open House – The great sex experiment continua a far parlare di sé. Il gioco psicologico - che in un certo senso somiglia molto al nostro Temptation Island, Forse giusto un pelino più carnale – questa settimana ha proposto a due concorrenti, la 37enne Sarah e il 43enne Johnny, un confronto senza esclusione di colpi con i tabù. Alla coppia protagonista dello show in onda in Uk su Channel 4 è stato infatti proposto di superare ogni limite e lanciarsi in un'orgia a cinque in una vasca idromassaggio.